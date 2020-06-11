Два молодых парня в Башкирии врезались на «десятке» в дерево

https://static.news.ru/photo/2059885a-ac8d-11ea-b242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Сибай на территории Башкирии 12 июня произошла авария. Два 18-летних молодых человека ехали на автомобиле ВАЗ-2110 и врезались в дерево.

Юноши не смогли самостоятельно выбраться из разбитой машины. Им понадобилась помощь спасателей. Сотрудники МЧС приехали на место ДТП. Спасателям пришлось деблокировать водителя вмятой в дерево машины. Парня с травмами отправили в больницу. Второй пассажир не пострадал.

Как выяснилось позднее, 18-летний юноша, бывший за рулём, не смог справиться с управлением, после чего «десятка» и влетела в дерево, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Как ранее писал NEWS.ru, в результате аварии с участием полицейской машины и легкового автомобиля пострадали семь человек.

Столкновение произошло под Горячим Ключом в Краснодарском крае.