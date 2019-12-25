https://static.news.ru/photo/179a5704-2780-11ea-80ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Муж и жена погибли при провале через лёд двух грузовых автомобилей на реке Лена.

Замглавы Жиганского района Якутии Валерий Сергеев рассказал, что пять принадлежащих частному лицу КамАЗов везли из Якутска в Жиганский район продукты и сопутствующие товары к Новому году, и, несмотря на запрет выезда большегрузов на ледовую переправу, поехали по ней. Две машины ушли под лёд, известно, что в одной из них была семейная пара, передаёт РИА Новости.

Водитель и пассажир второго КамАЗа выбрались из воды, но кто-то из них получил обморожение ног. В настоящее время у нас установились сильные морозы — температура воздуха в районе минус 45-50 градусов, — рассказал Сергеев.

Спасатели, в том числе, водолазы, прибудут в район 26 декабря на вертолёте. Пострадавшего с обморожениями отправят в больницу.

Как писал NEWS.ru ранее, в реке Матрёнка в Липецкой области обнаружили тела двух сестёр-школьниц. По данному факту проводится проверка. Инцидент произошёл в селе Дурово. Девочки пропали 22 декабря. На их поиски вышли родители и старший брат, который и обнаружил тела. По данным следствия, девочки семи и 11 лет катались на санках по тонкому льду, из-за чего провалились в холодную воду