Два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировки в небе под Липецком.
Самолёты соприкоснулись из-за потери визуального контакта. После этого при попытке отвернуть боевые машины столкнулись повторно. Обломки при этом попали в двигатель одного из самолётов, сообщает РЕН ТВ.
Пилоты в результате столкновения не пострадали, оба истребителя удалось посадить.
Как ранее писал News.ru, лётчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полёта на истребителе Су-57. Он рассказал, что российский авиационный комплекс пятого поколения Су-57 обладает высочайшими показателями устойчивости и управляемости.