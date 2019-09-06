https://static.news.ru/photo/0f5e3f84-d07c-11e9-9d78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировки в небе под Липецком.

Самолёты соприкоснулись из-за потери визуального контакта. После этого при попытке отвернуть боевые машины столкнулись повторно. Обломки при этом попали в двигатель одного из самолётов, сообщает РЕН ТВ.

Пилоты в результате столкновения не пострадали, оба истребителя удалось посадить.

URA.RU информирует, что у одного из самолётов оторвало концовку крыла, у другого были повреждены кабина, двигатель и фюзеляж.

Как ранее писал News.ru, лётчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полёта на истребителе Су-57. Он рассказал, что российский авиационный комплекс пятого поколения Су-57 обладает высочайшими показателями устойчивости и управляемости.