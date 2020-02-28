Два иностранца — граждане Франции и Нидерландов — в один и тот же день, 27 февраля, обратились в полицию Москвы с одинаковой проблемой. Гостей столицы России обманули таксисты, взяв с них явно завышенную плату за проезд.
Об этом источник в правоохранительных органах
Ранее NEWS.ru писал об оригинальной схеме обмана, которую предприимчивый московский таксист применил в отношении гражданина Китая. Водитель надел медицинскую маску и убедил только что прилетевшего в Россию китайца, что из-за угрозы заражения коронавирусом иностранца никто не повезёт. По прибытии на место, таксист заявил, что требует доплаты за риск, и взял с китайца 6 тысяч рублей при реальной стоимости поездки около тысячи рублей.
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