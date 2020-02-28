https://static.news.ru/photo/f268457c-5a2e-11ea-8dd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два иностранца — граждане Франции и Нидерландов — в один и тот же день, 27 февраля, обратились в полицию Москвы с одинаковой проблемой. Гостей столицы России обманули таксисты, взяв с них явно завышенную плату за проезд.

Об этом источник в правоохранительных органах рассказал телеканалу «360». 52-летний гражданин Нидерландов за поездку на автомобиле Kia из аэропорта Шереметьево до района рядом с Павелецким вокзалом заплатил 31800 рублей. Его собрат по несчастью из Франции, проехавшийся на автомобиле Toyota по тому же маршруту, отдал 32231 рубль.

Ранее NEWS.ru писал об оригинальной схеме обмана, которую предприимчивый московский таксист применил в отношении гражданина Китая. Водитель надел медицинскую маску и убедил только что прилетевшего в Россию китайца, что из-за угрозы заражения коронавирусом иностранца никто не повезёт. По прибытии на место, таксист заявил, что требует доплаты за риск, и взял с китайца 6 тысяч рублей при реальной стоимости поездки около тысячи рублей.