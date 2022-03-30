Два грузовых вагона сошли с рельс в Приморье

На станции Тихоокеанская в Приморском крае с рельс сошли два пустых грузовых железнодорожных вагона. В результате происшествия никто не пострадал. При этом задерживаются пригородные пассажирские поезда. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

30 марта в 21:17 по московскому времени на станции Тихоокеанская однопутного электрифицированного участка Мыс Астафьева — Находка (Приморский край) в грузовом поезде произошел сход двух порожних вагонов. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе.

По имеющимся данным, для устранения последствий произошедшего был подключен восстановительный поезд станции Партизанск.

Причины происшествия устанавливаются.

Задержки ожидаются в движении трёх пригородных поездов. Доставка пассажиров на участке Находка — Мыс Астафьева планируется автобусами.

Ранее стало известно, что в Приморье с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда. Движение на участке было остановлено в обоих направлениях.

Также сообщалось, что на перегоне Киров-Котласский — Чухломинский в Кировской области сошёл с рельсов грузовой поезд из семи вагонов. Поезд перевозил железобетонные изделия, в результате аварии никто не пострадал.