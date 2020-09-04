Два члена экипажа плавучего крана погибли из-за тайфуна в Приморье

Плавучий кран «Черноморец-34», принадлежащий ПАО «Славянский судоремонтный завод», выбросило на отмель в бухте Теляковского. В результате ЧП погибли двое.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, семь из девяти членов экипажа не пострадали. Угрозы загрязнения окружающей среды нет, также отсутствует угроза затопления судна,
Спасательная операция продолжается.
Также с места швартовки в бухте Улисс залива Петра Великого сорвало плавучий док АО «Восточная Верфь». В результате он навалился на причал Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Угрозы для окружающей среды нет, док через 2,5 часа отшвартовали к неиспользуемому причалу. Никто не пострадал.
Транспортная прокуратура проводит проверку на предмет безопасности мореплавания в связи с рядом таких инцидентов.
Тайфун «Майсак» нарушил электро- и водоснабжение в ряде населённых пунктов Приморья, закрыто движение по Золотому и Русскому мостам. Скорость ветра достигла 40 м/с. Один человек погиб вследствие падения дерева. В Находке введён режим ЧС. Власти не исключают введения режима ЧС во всём регионе, писал NEWS.ru ранее.
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