Два члена экипажа плавучего крана погибли из-за тайфуна в Приморье

https://static.news.ru/photo/116ef94e-ee5d-11ea-bcd7-fa163e074e61_660.jpg Тайфун Майсак Фото: Роскосмос

Плавучий кран «Черноморец-34», принадлежащий ПАО «Славянский судоремонтный завод», выбросило на отмель в бухте Теляковского. В результате ЧП погибли двое.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, семь из девяти членов экипажа не пострадали. Угрозы загрязнения окружающей среды нет, также отсутствует угроза затопления судна, передаёт «Интерфакс — Дальний Восток».

Спасательная операция продолжается.

Также с места швартовки в бухте Улисс залива Петра Великого сорвало плавучий док АО «Восточная Верфь». В результате он навалился на причал Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Угрозы для окружающей среды нет, док через 2,5 часа отшвартовали к неиспользуемому причалу. Никто не пострадал.

Транспортная прокуратура проводит проверку на предмет безопасности мореплавания в связи с рядом таких инцидентов.

Тайфун «Майсак» нарушил электро- и водоснабжение в ряде населённых пунктов Приморья, закрыто движение по Золотому и Русскому мостам. Скорость ветра достигла 40 м/с. Один человек погиб вследствие падения дерева. В Находке введён режим ЧС. Власти не исключают введения режима ЧС во всём регионе, писал NEWS.ru ранее.