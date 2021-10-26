Два человека умерли от отравления суррогатным алкоголем на Кубани

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В Краснодарском крае два человека умерли от отравления суррогатным алкоголем. Как сообщат РЕН ТВ, жертвами стали 45-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Потерпевшие скончались на днях в городе Славянск-на-Кубани. Тела новых жертв суррогата обнаружили в двух разных квартирах города.

Место, где было куплен поддельный алкоголь, правоохранители пока не установили, отмечает телеканал.

За последний месяц в регионах России зафиксировано сразу несколько подобных происшествий. Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в Екатеринбурге, Оренбургской и Курганской областях, где погибли около 50 человек.

Также сообщалось, что сисло жертв в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 30.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что в стране должны продавать дешёвую и качественную водку, не вредящую здоровью человека так сильно, как метиловый спирт. Решение об этом должно быть принято на уровне правительства России.