https://static.news.ru/photo/cc40596a-23b6-11ea-b879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное-Управление-Мчс России-По-Ленинградской-Области/vk.com

Два человека погибли в результате крупной аварии в Ленинградской области. По данным экстренных служб, там столкнулись грузовик и пять легковых автомобилей.

По предварительным данным, травмы получили четыре человека. Сразу после ДТП возник пожар, однако к настоящему времени его удалось ликвидировать. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства аварии выясняются, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что водитель скорой помощи не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» на 205 км трассы Бийск — Новокузнецк. Авария произошла после вылета машины на встречную полосу. В результате ДТП скончалась 68-летняя фельдшер скорой помощи.