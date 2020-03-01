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Воспитательница наказала ребёнка, заклеив ему рот скотчем в детсаду Биробиджана. Об этом мальчик сам рассказал матери, после чего родительница пожаловалась на педагога в полицию.

Работница детсада в итоге уволилась по собственному желанию. Но следователи всё равно организовали проверку по данному факту, сообщает «Регион. Online». Мэр Биробиджана приказал организовать в детсаду служебную проверку. Ранее NEWS.ru...