Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате ДТП в Шаховском районе Подмосковья.
Инцидент произошёл рано утром 1 марта на 159-м километре трассы М-9 «Балтия». Здесь столкнулись три легковых автомобиля.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются,
Ранее NEWS.ru писал о ДТП под Ульяновском, в которое попал автобус с 26 детьми и тремя тренерами футбольной команды «Нефтяник». Пострадали 10 человек, шестеро из которых госпитализированы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен