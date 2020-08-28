Два человека пропали после затопления баржи в Ярославской области

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СК РФ возбудил уголовное дело после затопления баржи и исчезновения двух человек в Ярославской области.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

По данным следователя, 28 августа на Рыбинском водохранилище перевернулась баржа. Судно в результате происшествия затонуло. Пять членов экипажа удалось спасти. Двое пропали без вести, в настоящее время продолжаются их поиски. Следователи работают в районе затопления баржи, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Дагестане. В Кизилюртовском районе на реке Сулак перевернулась лодка, трое из четырёх бывших на борту людей утонули.