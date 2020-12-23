Два человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Воронежской области

https://static.news.ru/photo/3370a9ec-4534-11eb-92b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 36.mchs.gov.ru

В Рамонском районе Воронежской области частный вертолёт совершил жёсткую посадку. По предварительным данным, пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По её данным, инцидент произошёл в поле недалеко от села Подгорное. Погибших в результате произошедшего нет, передаёт ТАСС.

В 12:40 поступила информация о жёсткой посадке частного вертолёта в поле западнее села Подгорное Рамонского района, — говорится в сообщении.

Представитель ГУ МЧС по региону Сергей Хренов рассказал, что пострадавших эвакуировали с места происшествия на машинах медицины катастроф. По его словам, кроме них на борту никого не было.

Вертолёт принадлежит ПАО «Молочный комбинат „Воронежский“». По словам главы транспортного отдела комбината Александра Фонова, машина выполняла тренировочный полёт. В связи со случившимся проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что испытания новейшего российского транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН прошли успешно. В результате военная техника подтвердила свой статус летающей боевой машины десанта (БМД). Об этом в разговоре с журналистами сообщил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.