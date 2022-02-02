Два человека пострадали при сходе шести вагонов с рельсов в Москве

Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Российский актёр, кинопродюсер и бывший боец MMA Олег Тактаров обратился к мексиканцам перед вылетом в Россию. На своей странице в Instagram он написал, что надеется на то, что мексиканцы исправятся. Комментарий бойца смешанных единоборств стал ответом на его избиение в конце января местными жителями.

Едем из Мексики домой. Надеюсь, мексиканцы исправятся, извинятся и станут лучше или хотя бы как раньше, — написал Тактаров. Подписчики обрадовались сообщению кумира и пожелали ему мягкой посадки на родине....