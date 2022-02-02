Два человека пострадали при сходе шести вагонов с рельсов в Москве

Два человека пострадали в результате схода с рельсов шести товарных вагонов. Инцидент произошёл на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По информации источника, чрезвычайная ситуация
С рельсов сошли шесть вагонов товарного поезда. В результате пострадали два человека, — рассказал собеседник агентства.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил влюблённую пару на станции Тарасовская Ярославского направления в Московской области.