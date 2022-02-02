18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Два человека пострадали при сходе шести вагонов с рельсов в Москве

03:40, 03 февраля 2022
Два человека пострадали при сходе шести вагонов с рельсов в Москве Фото: Anton Belitsky/Russian Look
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Два человека пострадали в результате схода с рельсов шести товарных вагонов. Инцидент произошёл на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По информации источника, чрезвычайная ситуация произошла в районе строения 16 по Иловайской улице, недалеко от станции Перерва.

С рельсов сошли шесть вагонов товарного поезда. В результате пострадали два человека, — рассказал собеседник агентства.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил влюблённую пару на станции Тарасовская Ярославского направления в Московской области.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео