https://static.news.ru/photo/9a4459fe-d6c0-11e9-afe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пожар начался в жилом доме в столичном районе Сокольники. В результате пострадали два человека.

По словам источника в экстренных службах, инцидент произошёл на первом этаже дома 5, корпус 2 на улице Егерская.

В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили факт возгорания, уточнив, что его площадь составила пять квадратных метров, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что двое детей стали жертвами пожара, который произошёл в жилом доме в посёлке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа. Возгорание началось в двухэтажном муниципальном жилом здании на улице Молодцова на площади пять квадратных метров.