Пожар начался в жилом доме в столичном районе Сокольники. В результате пострадали два человека.
По словам источника в экстренных службах, инцидент произошёл на первом этаже дома 5, корпус 2 на улице Егерская.
В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили факт возгорания, уточнив, что его площадь составила пять квадратных метров, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что двое детей стали жертвами пожара, который произошёл в жилом доме в посёлке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа. Возгорание началось в двухэтажном муниципальном жилом здании на улице Молодцова на площади пять квадратных метров.