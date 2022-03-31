Два человека пострадали при пожаре на нефтебазе в Белгороде

Фото: pixabay.com

Трое рабочих погибли после обвала грунта на «ЕВРАЗ Западно-Сибирском металлургическом комбинате» («ЕВРАЗ ЗСМК»), расположенном в городе Новокузнецке, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб. В агентстве уточнили, что обвал произошёл во время проведения ремонтных работ трубопровода. Сообщается, что на месте чрезвычайного происшествия начала работу оперативно-следственная бригада.

В результате обвала грунта во время работ по ремонту трубопровода на территории АО «ЕВРАЗ ЗСМК» погибли трое рабочих, — сказано в сообщении. ЕВРАЗ ЗСМК — крупнейшее в Сибири и самое...