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Два человека пострадали при пожаре на нефтебазе в Белгороде

Губернатор Гладков: пожар произошёл на нефтебазе в Белгороде
06:41, 01 апреля 2022
Два человека пострадали при пожаре на нефтебазе в Белгороде Фото: pixabay.com
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Пожар произошёл на нефтебазе в Белгороде. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На место происшествия выехали экстренные службы.

Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации, — написал Гладков.

Он также сообщил о двух пострадавших.

Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает, — привёл подробности губернатор.

По словам Гладкова, власти начали расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место.

О причинах происшествия пока не сообщается.

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