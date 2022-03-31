Два человека пострадали при пожаре на нефтебазе в Белгороде

Пожар произошёл на нефтебазе в Белгороде. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На место происшествия выехали экстренные службы.
Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации, —
написалГладков.
Он также сообщил о двух пострадавших.
Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает, —
привёлподробности губернатор.
По словам Гладкова, власти начали расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место.
О причинах происшествия пока не сообщается.