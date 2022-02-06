Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

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Пожар произошёл в одноэтажном жилом доме в Иглинском районе Башкирии. В результате погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, огонь возник в одноэтажном двухквартирном жилом доме размером 8 на 16 метров в селе Улу-Теляк в Иглинском районе республики. В настоящее время огонь потушен. В результате пожара значительно повреждена кровля дома по всей площади.

В ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тел двух погибших. Личности устанавливаются. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении пресс-службы.

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС в 01:22 по московскому времени.

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