Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:55, 07 февраля 2022
Фото: 54.mchs.gov.ru
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Пожар произошёл в одноэтажном жилом доме в Иглинском районе Башкирии. В результате погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным МЧС, огонь возник в одноэтажном двухквартирном жилом доме размером 8 на 16 метров в селе Улу-Теляк в Иглинском районе республики. В настоящее время огонь потушен. В результате пожара значительно повреждена кровля дома по всей площади.
В ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тел двух погибших. Личности устанавливаются. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении пресс-службы.
Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС в 01:22 по московскому времени.
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