Два человека погибли в Новой Москве после столкновения машины со столбом

На Калужском шоссе в Новой Москве автомобиль марки Jaguar протаранил столб. Скончались два человека.
Наезд машины, иномарки, на мачту городского освещения, в результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир автомашины, — заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Авария произошла в 19:21 на 44-м километре Калужского шоссе, одна из полос оказалась перекрыта,
Ранее машина скорой помощи перевернулась недалеко от станции метро «ВДНХ». Инцидент произошёл, когда водитель скорой пытался уйти от столкновения. Очевидцы окружили микроавтобус и пытались перевернуть его самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.
На Лыткаринском шоссе в Московской области 13 автомобилей попали в аварию. Инцидент произошёл у съезда на Новорязанское. Движение на участке было затруднено. Причины ДТП устанавливаются.
Как писал NEWS.ru, на пешеходном переходе в Подмосковье сотрудник полиции сбил восьмилетнюю девочку. ДТП произошло, когда ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с травмами. Прокуратура занимается установкой причин произошедшего.