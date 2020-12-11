Два человека погибли в Новой Москве после столкновения машины со столбом

https://static.news.ru/photo/b4d29382-3bdf-11eb-8e9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Калужском шоссе в Новой Москве автомобиль марки Jaguar протаранил столб. Скончались два человека.

Наезд машины, иномарки, на мачту городского освещения, в результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир автомашины, — заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Авария произошла в 19:21 на 44-м километре Калужского шоссе, одна из полос оказалась перекрыта, передаёт РИА Новости.

Ранее машина скорой помощи перевернулась недалеко от станции метро «ВДНХ». Инцидент произошёл, когда водитель скорой пытался уйти от столкновения. Очевидцы окружили микроавтобус и пытались перевернуть его самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

На Лыткаринском шоссе в Московской области 13 автомобилей попали в аварию. Инцидент произошёл у съезда на Новорязанское. Движение на участке было затруднено. Причины ДТП устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, на пешеходном переходе в Подмосковье сотрудник полиции сбил восьмилетнюю девочку. ДТП произошло, когда ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с травмами. Прокуратура занимается установкой причин произошедшего.