Два человека погибли в ДТП в Ленобласти с участием трёх машин

В крупной автоаварии на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти погибли два человека, сообщает 47news. Ещё трое пострадали. Столкнулись Renault, Hyundai и Chery. ДТП произошло на 83-м километре Киевского шоссе. В результате столкновения одна машина загорелась, а другую зажало между двумя авто.

По предварительным данным, авария произошла около двух часов дня 3 января на 82 километре трассы Р-23 «Псков», на подъезде к селу Рождествено.

По словам свидетелей происшествия, из одного автомобиля удалось спасти детей.

Предполагается, что водитель одной из иномарок решил обогнать по встречке остальных участников движения, но не справился с управлением и влетел в двигающиеся на него машины.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП в сторону Санкт-Петербурга образовалась крупная пробка.

Данные погибших, пострадавших и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Ранее СК России по Рязанской области возбудило несколько уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц, и о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Трагедия, случившаяся сегодня утром, унесла жизни пяти пассажиров, более 20 были ранены.