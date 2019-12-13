Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли в ДТП с участием большегруза и автомобиля скорой помощи на трассе «Байкал» в Иркутской области.

Большегруз и скорая помощь столкнулись на 71-м километре трассы «Байкал» в Шелеховском районе. Два человека погибли — водитель и фельдшер скорой, — передаёт сообщение представителя ГУМВД региона РИА Новости.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Как ранее писал NEWS.ru, ДТП с участием полицейской машины произошло в Благовещенске. Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

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