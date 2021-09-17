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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом

06:36, 20 сентября 2021
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два человека, в том числе ребёнок, погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Тамбовской области. Ещё 10 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошёл 05:25 на 500-м километре трассы Р-22 в Сампурском районе. По имеющимся данным, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, следовавший в Москву.

В результате ДТП погибли два человека в легковом автомобиле, в том числе ребёнок, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Десять человек получили повреждения.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии.

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