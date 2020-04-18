Два человека погибли в ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте в Москве

На западе столицы произошла авария с участием легкого автомобиля и рейсового автобуса. В результате инцидента погибли два человека.
Hyundai Solaris на встречной полосе столкнулся с рейсовым автобусом. Авария произошла около дома 38 по Кутузовскому проспекту. В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщили, что жертвами аварии стали водитель и пассажир легкового автомобиля,
Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве. Вместе с ним в машине ехал один из его братьев.
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