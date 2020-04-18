Два человека погибли в ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте в Москве

https://static.news.ru/photo/ff399e56-81a0-11ea-b809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичная Москва/vk.com

На западе столицы произошла авария с участием легкого автомобиля и рейсового автобуса. В результате инцидента погибли два человека.

Hyundai Solaris на встречной полосе столкнулся с рейсовым автобусом. Авария произошла около дома 38 по Кутузовскому проспекту. В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщили, что жертвами аварии стали водитель и пассажир легкового автомобиля, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве. Вместе с ним в машине ехал один из его братьев.