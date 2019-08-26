Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный редактор отраслевого портала «Атоминфо» Александр Уваров прокомментировал данные Росгидромета об обнаружении радиоактивных изотопов в пробах воздуха после ЧП под Северодвинском. По его словам, эта информация не меняет вывода о том, что кратковременный выброс был не опасным для местных жителей.

Что я могу сказать? Выброс не имел опасности для населения, упоминание об этих изотопах ничего не меняет в этом выводе. Выброс быстро рассеялся, это действительно так, — заявил он в...