https://static.news.ru/photo/ae8e0822-c7e0-11e9-a1a8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Взрыв боеприпаса унёс жизни двух человек в Находке. Об этом сообщили в экстренных службах города. Инцидент произошёл в одной из квартир жилого дома.
Сегодня на улице Заводкой, 16 произошел взрыв. Предположительно — граната. Погибли два человека, есть пострадавшие, — сообщил источник ТАСС.
В пресс-службе УМВД Приморского края информацию пока не прокомментировали.
Ранее News.ru писал, что в американском городе Колумбия из-за взрыва газа частично обрушился торговый центр. Специалисты зафиксировали утечку газа, после чего объявили об эвакуации. Людей вывели из ТЦ за час до взрыва. Опасность полного обрушения здания сохраняется.