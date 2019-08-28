https://static.news.ru/photo/6e41a2ca-c96a-11e9-82f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Газ взорвался в одном из жилых домов города Дрогобыч Львовской области. В результате инцидента обрушился подъезд.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, жертвами происшествия стали два человека. Также пострадали семь человек, в том числе четыре ребёнка. Их доставили в больницы.

В ведомстве уточнили, что взрыв произошёл в ночь на 28 августа в четырёхэтажном доме на улице Грушевского. Сейчас на месте работают поисково-спасательные бригады. Всего в работах задействованы 399 человек и 39 единиц техники.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены здания в Новосибирске. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Место происшествия осматривают сотрудники следственного отдела и следователи-криминалисты.