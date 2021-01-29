Два человека погибли при стрельбе возле стрип-клуба в США

https://static.news.ru/photo/d5bbe3fe-6237-11eb-bf60-fa163e074e61_660.jpg Фото: wpxi.com

Два человека стали жертвами стрельбы возле стриптиз-клуба в округе Аллегейни в Пенсильвании. Ещё трое были ранены.

Согласно данным полиции, инцидент произошёл утром 29 января рядом с заведением Club Erotica. Сообщение о случившемся поступило экстренным службам в 02:34 (10:34 мск).

Прибывшие на место врачи констатировали смерть двух человек, ещё троих госпитализировали. Об их состоянии пока не известно, как и о причинах случившегося, передаёт телеканал ABC.

Как писал NEWS.ru, 28 января в московском кафе произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по посетителям заведения, три человека получили травмы. По данным ГУ МВД столицы, инцидент произошёл в заведении на Ленинградском проспекте.

Полицейские получили сообщение о стрельбе, прибыли на место и обнаружили три стреляные гильзы. Один из пострадавших был госпитализирован, два других самостоятельно обратились за помощью врачей. Подозреваемым оказался 40-летний мужчина.