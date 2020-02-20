https://static.news.ru/photo/d8b28394-546c-11ea-8759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Стрельба произошла в жилом комплексе, где проживают пенсионеры, в американском городе Колдуэлл, штат Айдахо. В результате погибли два человека, в том числе сам нападавший.

Три человека, включая офицера полиции, были ранены. Правоохранители расследуют обстоятельства случившегося и пока не говорят о мотивах подозреваемого, уточняет Associated Press.

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Ханау в Германии местный житель расстрелял людей, убил свою мать, после чего покончил с собой. В общей сложности погибли 11 человек, в том числе подозреваемый и пятеро граждан Турции. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что мужчина действовал из соображений расизма, правого экстремизма и ненависти к людям другого происхождения. Правоохранители расследуют случившееся как теракт.