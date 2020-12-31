Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Орехово-Зуево

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В городе Орехово-Зуево произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Не обошлось без жертв.

В результате возгорания в квартире в пятиэтажном жилом доме на улице Урицкого погибли два человека, ещё один пострадал, — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Уточняется, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано, среди пострадавших нет детей.

Главк МЧС по области также сообщил о привлечении к тушению пожара 30 человек и 10 единиц техники. Из них 13 человек и 4 единицы — от МЧС РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что ликвидировано возгорание на территории подшипникового завода в Самаре. Жертвой пожара стал мужчина 1960 года рождения.

Пожару была присвоена третья категория сложности, тушение заняло почти сутки — о возгорании стало известно в 8 утра 1 января. В итоге в борьбе с огнём оказалось задействовано 213 человек, 84 единицы техники, из них 138 человек и 49 единиц техники — от МЧС.

Причины происшествия выясняются. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы, по их результатам будет принято процессуальное решение.