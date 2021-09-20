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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в отеле в Хасавюрте

07:03, 21 сентября 2021
Два человека погибли при пожаре в отеле в Хасавюрте Фото: mchsdagestan/instagram.com
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Два человека погибли и восемь пострадали при пожаре в гостинице в Хасавюрте. Тела двух мужчин были обнаружены при тушении огня, сообщает РЕН ТВ.

На данный момент открытое горение в здании ликвидировано. Происшествие случилось в гостинице на пересечении улиц Датуева и Грозненской. Огонь охватил кровлю здания и часть второго этажа на площади в 300 квадратных метров.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Ранее в подмосковном посёлке Верея под Орехово-Зуево загорелся цех по производству автомобильных ковров. Существовала угроза взрывов баллонов и распространения огня. Пожару присвоили второй (повышенный) номер сложности.

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