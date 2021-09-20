Два человека погибли при пожаре в отеле в Хасавюрте

Два человека погибли и восемь пострадали при пожаре в гостинице в Хасавюрте. Тела двух мужчин были обнаружены при тушении огня, сообщает РЕН ТВ.
На данный момент открытое горение в здании
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров.
Ранее в подмосковном посёлке Верея под Орехово-Зуево загорелся цех по производству автомобильных ковров. Существовала угроза взрывов баллонов и распространения огня. Пожару присвоили второй (повышенный) номер сложности.