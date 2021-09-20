Два человека погибли при пожаре в отеле в Хасавюрте

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Студенты Пермского университета рассказали о преподавателе. который продолжал вести лекцию, несмотря на стрельбу в вузе. Педагога не смутило ничего, он требовал, чтобы студенты продолжали записывать его лекцию, сообщает РЕН ТВ.

О педагоге, который продолжал вкладывать знания в головы молодым людям несмотря на опасность, рассказала девушка с ником elissavetabeliaeva. Мы были на лекции, когда начался теракт, обстрел, можете называть как хотите....