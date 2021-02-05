Два человека погибли при пожаре в Новой Москве

В многоэтажном жилом доме в Новой Москве произошёл пожар. Возгорание началось в одной из квартир десятиэтажного дома в посёлке Мосрентген.
Жертвами происшествия стали два человека, ещё 12 жильцам оказана медицинская помощь.
В результате пожара в посёлке Мосрентген, дом 31, погибли два человека, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Отмечается, что огонь распространился на одну квартиру на втором этаже здания и на балкон. СК возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в горящей квартире в Новой Москве находятся дети. Спасатели эвакуировали из подъезда дома всех людей, однако в самой квартире, охваченной огнём, находятся дети, они без сознания.
Как сообщал NEWS.ru, в московском районе Южное Тушино произошёл пожар в промзоне. Инцидент случился в Походном проезде. Пожару был присвоен третий ранг сложности. На территории промышленного предприятия загорелся топливозаправщик.