Два человека погибли при пожаре в Новой Москве

https://static.news.ru/photo/47abe9cc-6879-11eb-87ac-96000091f725_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

В многоэтажном жилом доме в Новой Москве произошёл пожар. Возгорание началось в одной из квартир десятиэтажного дома в посёлке Мосрентген.

Жертвами происшествия стали два человека, ещё 12 жильцам оказана медицинская помощь.

В результате пожара в посёлке Мосрентген, дом 31, погибли два человека, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Отмечается, что огонь распространился на одну квартиру на втором этаже здания и на балкон. СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в горящей квартире в Новой Москве находятся дети. Спасатели эвакуировали из подъезда дома всех людей, однако в самой квартире, охваченной огнём, находятся дети, они без сознания.

Как сообщал NEWS.ru, в московском районе Южное Тушино произошёл пожар в промзоне. Инцидент случился в Походном проезде. Пожару был присвоен третий ранг сложности. На территории промышленного предприятия загорелся топливозаправщик.