Два человека погибли при пожаре в Мытищах

https://static.news.ru/photo/f6acc900-6964-11eb-90d5-96000091f725_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Во время пожара в нежилом одноэтажном здании в подмосковных Мытищах погибли два человека. Обстоятельства возгорания и личности погибших ещё не установлены.

В результате возгорания в нежилом одноэтажном здании на улице Бутовского погибли два человека, — сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Общая площадь пожара составила 30 кв. метров.

Как писал NEWS.ru, число жертв пожара в посёлке Мосрентген Новой Москвы выросло до трёх. Ранее сообщалось о двух задохнувшихся в дыму детях, позже стало известно ещё об одном взрослом погибшем. Пострадали от пожара ещё 14 человек. Для их госпитализации были задействованы два санитарных вертолёта.

По данным спасателей, огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже девятиэтажного дома. Пламя распространилось на площади около 25 кв. метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж. Следователи уже возбудили уголовное дело. Среди причин пожара рассматривают неисправность электропроводки.