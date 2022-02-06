Два человека погибли при пожаре в Москве

Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, обстоятельства ЧП и личности погибших выясняются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представитель экстренных служб столицы.

В результате пожара в жилом доме на улице Большая Филевская погибли два человека, — говорится в сообщении.

Отмечается, что загорелась квартира на первом этаже. Площадь возгорания составила 10 кв. м. По предварительным данным, детей среди погибших нет.

29 января в многоэтажном доме на улице Дорожной в московском районе Чертаново произошёл пожар. Трое мужчин спасали одну из жительниц из объятой пламенем квартиры на девятом этаже. Они высунулись из окна своей квартиры, чтобы поймать женщину, живущую этажом выше. Всего из горящего дома были спасены 12 человек.

Ранее стали известны имена мужчин, спасших девушку во время пожара в жилом доме в Чертаново. Это студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров, а также владелец одной из квартир Константин Кремлин. Закиров получил 10% ожогов тела и термоингаляционное поражение лёгких. Он находится в реанимации.