Два человека погибли при пожаре в доме на юго-западе Москвы

https://static.news.ru/photo/c6208692-4c44-11eb-a74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы произошёл пожар, два человека погибли.

Как сообщает пресс-служба МЧС, речь идёт о 17-этажном доме № 126 на улице Профсоюзная. Экстренные службы получили сигнал о возгорании в 16:48.

В ведомстве уточнили, что в квартире на четвёртом этаже загорелись личные вещи жильцов и мебель на кухне. К 17:30 пожар ликвидировали, его площадь составляла 10 квадратных метров. МЧС подтверждает гибель двух человек, о пострадавших не сообщается, передаёт РИА Новости.

В деревне Орнары Урмарского района Чувашии в ночь на 1 января загорелся жилой дом, писал NEWS.ru. Жертвами пожара стали шесть человек, включая троих детей. Глава районной администрации предположил, что возгорание вызвали неполадки в электропроводке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинская и генетическая.