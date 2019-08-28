https://static.news.ru/photo/cc1109a8-c966-11e9-bdd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека стали жертвами пожара на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, которое входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация».

Возгорание произошло в 8:23 мск на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства, — рассказали « Интерфаксу » в пресс-службе.

Всего пострадали три человека, из них двое погибли, один передан медикам для оказания помощи. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Для расследования причин пожара создана специальная комиссия.

Ранее, как писал News.ru, 24-этажная высотка загорелась минувшей ночью в Москве. Огонь по кабельканалам распространился с 10-го по 24-й этажи. Было эвакуировано 120 человек. На данный момент возгорание ликвидировано.