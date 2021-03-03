16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Два человека погибли при крушении лёгкого самолёта в Австралии

07:51, 04 марта 2021
Фото: Wikimedia

В результате крушения лёгкого самолёта в Австралии погибли два человека. Об этом сообщает портал 9News.

Инцидент произошёл в национальном парке Кейп-рейндж близ города Эксмут в штате Западная Австралия. По данным СМИ, самолёт вылетел из порта Эксмут и перестал выходить на связь с диспетчерами. Ночью сотрудники спасательной службы обнаружили обломки самолёта в одном из каньонов национального парка Кейп-рейндж.

В результате крушения погибли пилот и пассажир. Их личности не разглашаются.

Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что реактивный пассажирский самолёт марки Learjet ВВС Мексики разбился в штате Веракрус на востоке страны. При этом погибли семь человек. Об этом писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео