Два человека погибли при крушении лёгкого самолёта в Австралии

https://static.news.ru/photo/286201a2-ac16-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

В результате крушения лёгкого самолёта в Австралии погибли два человека. Об этом сообщает портал 9News.

Инцидент произошёл в национальном парке Кейп-рейндж близ города Эксмут в штате Западная Австралия. По данным СМИ, самолёт вылетел из порта Эксмут и перестал выходить на связь с диспетчерами. Ночью сотрудники спасательной службы обнаружили обломки самолёта в одном из каньонов национального парка Кейп-рейндж.

В результате крушения погибли пилот и пассажир. Их личности не разглашаются.

Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что реактивный пассажирский самолёт марки Learjet ВВС Мексики разбился в штате Веракрус на востоке страны. При этом погибли семь человек. Об этом писал NEWS.ru.