Фото: Сергей Булкин/News.ru

Три человека отравились неустановленным веществом на территории сахарного завода в городе Кореновске Краснодарского края. Двое скончались на месте, третий госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Троих мужчин в бессознательно состоянии обнаружили на территории предприятия «Кореновсксахар». Двое скончались на месте, один был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По факту происшествия ведётся доследственная проверка. В частности, проверяется версия отравления аммиаком.

Как писал News.ru, 13-летняя школьница из Ленинградской области была госпитализирована после того, как, по её словам, выпила сок. Инцидент произошёл в городе Каменогорске Выборгского района. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое.

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