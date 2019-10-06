https://static.news.ru/photo/746db80e-e842-11e9-bf3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Три человека отравились неустановленным веществом на территории сахарного завода в городе Кореновске Краснодарского края. Двое скончались на месте, третий госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Троих мужчин в бессознательно состоянии обнаружили на территории предприятия «Кореновсксахар». Двое скончались на месте, один был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, — сообщил « Интерфаксу » информированный источник.

По факту происшествия ведётся доследственная проверка. В частности, проверяется версия отравления аммиаком.

Как писал News.ru, 13-летняя школьница из Ленинградской области была госпитализирована после того, как, по её словам, выпила сок. Инцидент произошёл в городе Каменогорске Выборгского района. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое.