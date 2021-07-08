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Происшествия

Два человека погибли на пожаре в здании с пиломатериалами в Барнауле

05:41, 09 июля 2021
Фото: mchs__russia/vk.com
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В результате пожара в административном здании в Барнауле погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл в административном здании на улице Космонавтов, где размещались пиломатериалы. По данным спасателей, тушение огня осложнялось высокой задымлённостью, сложной планировкой помещения и большой горючей загрузкой.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, горели строительные материалы и мебель. Трое мужчин были выведены из здания. На месте пожара обнаружены погибшие. Вероятной причиной гибели двоих мужчин стало отравление продуктами горения, — сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия работали 44 пожарных, 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга произошёл пожар.

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