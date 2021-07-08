Два человека погибли на пожаре в здании с пиломатериалами в Барнауле

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В результате падения самолёта в Швеции погибли девять человек. Об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошёл близ города Эребру. Ранее сообщалось, что на борту самолёта находились девять человек, а сам самолёт предназначался для прыжков с парашютом и упал сразу после взлёта. По информации Aftonbladet,...