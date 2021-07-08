Два человека погибли на пожаре в здании с пиломатериалами в Барнауле

В результате пожара в административном здании в Барнауле погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.
Инцидент
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, горели строительные материалы и мебель. Трое мужчин были выведены из здания. На месте пожара обнаружены погибшие. Вероятной причиной гибели двоих мужчин стало отравление продуктами горения, — сообщили в пресс-службе МЧС.
На месте происшествия работали 44 пожарных, 12 единиц техники.
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