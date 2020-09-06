Два человека погибли на пожаре в подмосковном Зеленограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклоннику певицы Земфиры неожиданно стало плохо во время её концерта на фестивале в «Севкабель порту» в Санкт-Петербурге.

Как сообщают очевидцы, мужчина потерял сознание, его вынесли из толпы без сознания и вызвали на помощь медиков. Врачи безуспешно пытались привести его в чувство около 10 минут, после чего подоспела...