Два человека погибли на пожаре в подмосковном Зеленограде

Двое погибли при возгорании в жилом доме Зеленограда.
Уточняется, что очаг возгорания находился в квартире на девятом этаже многоэтажки. Жители нижних этажей эвакуировались самостоятельно,
Пожар произошёл в квартире на девятом этаже дома 702 в Зеленограде. В результате погибли два человека, — сообщил источник в экстренных службах.
Горели находившиеся в квартире вещи и мебель жильцов. Пожар потушен.
Как писал NEWS.ru ранее, в районе посёлка Талнах под Норильском на территории Красноярского края 5 сентября загорелся полигон твёрдых бытовых отходов ООО «Байкал-2000». Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального ГУ МЧС.
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