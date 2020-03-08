https://static.news.ru/photo/f4ac4e54-615f-11ea-ad23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hamilton Police Service/facebook.com

Неизвестные злоумышленники открыли стрельбу в баре канадского Хэмилтона. Инцидент произошёл в 5:00 по местному времени.

По предварительным данным, погибли два человека, ещё двое — пострадали. Подробности происшествия устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Ранее преступники убили восемь человек на Гаити. Инцидент произошёл возле магазинов. Злоумышленники открыли огонь по людям, а потом скрылись на мотоцикле.

В немецком городе Ханау мужчина расстрелял людей в баре, потом убил свою мать и покончил с собой. Жертвами стали 10 человек. Полиция Германии установила, что мужчина действовал из соображений расизма, правового экстремизма, а также из-за ненависти к людям.

NEWS.ru писал, что в США уволившийся сотрудник пивоварни убил пять своих бывших коллег. Он ушёл с работы, а затем вернулся с оружием.