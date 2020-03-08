Неизвестные злоумышленники открыли стрельбу в баре канадского Хэмилтона. Инцидент произошёл в 5:00 по местному времени.
По предварительным данным, погибли два человека, ещё двое — пострадали. Подробности происшествия устанавливаются,
Ранее преступники убили восемь человек на Гаити. Инцидент произошёл возле магазинов. Злоумышленники открыли огонь по людям, а потом скрылись на мотоцикле.
В немецком городе Ханау мужчина расстрелял людей в баре, потом убил свою мать и покончил с собой. Жертвами стали 10 человек. Полиция Германии установила, что мужчина действовал из соображений расизма, правового экстремизма, а также из-за ненависти к людям.
NEWS.ru писал, что в США уволившийся сотрудник пивоварни убил пять своих бывших коллег. Он ушёл с работы, а затем вернулся с оружием.
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