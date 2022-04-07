Два человека погибли и четверо ранены в результате теракта в Тель-Авиве

Два человека погибли, ещё четверо пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии в результате теракта со стрельбой в Тель-Авиве. На данный момент израильские полицейские штурмуют здание, в котором может укрываться один из террористов, его подельник ликвидирован, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист, — говорится в сообщении.

Журналисты не исключают, что стрелявший мог взять заложников.

Инцидент произошёл около 21:00 в центре города. Вооружённый человек ворвался в ресторан и начал стрелять по людям.

По информации телерадиокорпорации Kan, всего ранения получили восемь человек. По сообщениям других СМИ, стрельба велась в нескольких местах в центре города. Горожан призвали не покидать дома и не подходить к окнам.

Ранее сообщалось, что инцидент в израильском городе произошёл около 21:00 по местному времени на улице Дизенгоф в центре города.