https://static.news.ru/photo/33c14140-3a04-11ea-ab70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Teng/Xinhua/Global Look Press

Террористы привели в действие установленную в автомобиле взрывчатку в городе Афгойе, расположенном неподалёку от столицы Сомали Могадишо. В результате взрыва два человека погибли и более 20 пострадали. Среди раненных оказались граждане Турции.

Об этом сообщает Associated Press. Сомалийские силовики считают, что теракт осуществили боевики из группировки «Аш-Шабаб» (с 2012 года является частью запрещённой на территории РФ группировки «Аль-Каида»), а целью их были турецкие строители. Специалисты из Турции в настоящий момент строят скоростную дорогу между Могадишо и Афгойе. Из четверых пострадавших граждан этой страны двое находятся в тяжёлом состоянии, согласно данным турецкого Минздрава.

28 декабря 2019 года террористы из «Аш-Шабаб» взорвали грузовик в Могадишо, убив более 80 человек. Среди погибших оказались два гражданина Турции. Как передавал NEWS.ru, на теракт отреагировал решительным осуждением российский МИД.