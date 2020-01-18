Террористы привели в действие установленную в автомобиле взрывчатку в городе Афгойе, расположенном неподалёку от столицы Сомали Могадишо. В результате взрыва два человека погибли и более 20 пострадали. Среди раненных оказались граждане Турции.
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28 декабря 2019 года террористы из «Аш-Шабаб» взорвали грузовик в Могадишо, убив более 80 человек. Среди погибших оказались два гражданина Турции. Как передавал NEWS.ru, на теракт отреагировал решительным осуждением российский МИД.
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