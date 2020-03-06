https://static.news.ru/photo/e3cb8640-5f9d-11ea-9d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководителям ООО «СК «Строй Групп» предъявили обвинения в мошенничестве при исполнении контрактов по линии гособоронзаказа. Предприниматели арестованы судом.

«Строй Групп» участвовала в программе гособоронзаказа. По версии следователей, у неё было 11 договоров, которые в итоге не были исполнены. В результате бюджет потерял около 3 млрд рублей. Хищения, как считают сыщики, осуществлялись через вывод денег за рубеж «на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов».

Фигурантами дела являются гендиректор компании Павел Бабаев и его советник Константин Лобода. Кроме них в материалах упоминаются «иные неустановленные лица».

Ранее суд в Железногорске Красноярского края обязал двух виновных в хищениях при строительстве космодрома Восточный возместить ущерб военному ведомству в размере более 8 млн рублей. В 2015 году фигуранты составляли фиктивные документы о выполненных работах на космодроме и закупке материалов. В сумме ими было похищено порядка 21 млн рублей, писал NEWS.ru.