Руководителям ООО «СК «Строй Групп» предъявили обвинения в мошенничестве при исполнении контрактов по линии гособоронзаказа. Предприниматели арестованы судом.
«Строй Групп» участвовала в программе гособоронзаказа. По версии следователей, у неё было 11 договоров, которые в итоге не были исполнены. В результате бюджет потерял около 3 млрд рублей. Хищения, как считают сыщики, осуществлялись через вывод денег за рубеж «на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов».
Фигурантами дела являются гендиректор компании Павел Бабаев и его советник Константин Лобода. Кроме них в материалах упоминаются «иные неустановленные лица».
Ранее суд в Железногорске Красноярского края обязал двух виновных в хищениях при строительстве космодрома Восточный возместить ущерб военному ведомству в размере более 8 млн рублей. В 2015 году фигуранты составляли фиктивные документы о выполненных работах на космодроме и закупке материалов. В сумме ими было похищено порядка 21 млн рублей, писал NEWS.ru.
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