Душевнобольного мужчину нашли зарезанным в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Петербурге начался пожар в здании «Невской мануфактуры». В его тушении принимают участие более 100 человек и почти 30 единиц техники, сообщили в МЧС России.

На месте работают более 100 человек личного состава и 26 единиц техники, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Видео пожара разместила радиостанция «Говорит Москва» в своём Telegram-канале. В главном управлении...