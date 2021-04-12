Душевнобольного мужчину нашли зарезанным в Москве

В одной из столичных квартир было обнаружено тело 40-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
К настоящему моменту установлено, что погибший состоял на учёте в одном из московских психоневрологических диспансеров в связи с психическим заболеванием, — рассказал источник.
Множественные ранения эксперты заметили в области грудной клетки. Тело было обнаружено 9 апреля. По факту инцидента
Ранее NEWS.ru писал, что тело зарезанного 15-летнего подростка нашли в квартире в городе Солнечногорске Московской области. На теле покойного обнаружили множественные ножевые ранения.