«Дурь пишут»: мать кассирши из Нижнего Новгорода вступилась за дочь

Мать 23-летней сотрудницы одного из банков Нижнего Новгорода Ксении Орловой заявила, что её дочь невиновна. В беседе с «360» она подчеркнула, что у руководства финансово-кредитной организации не было нареканий к подозреваемой во время её работы.

Она должна по миллиону в месяц выносить или как? Я не могу это представить. <...> Может быть, могли [оговорить]. Средства массовой информации начали очень быстро всё говорить и неправильно. <...> Какую-то дурь там пишут, это глупость какая-то, — заявила собеседница издания.

Женщина назвала дочку честным, целеустремлённым и позитивным человеком. Она подтвердила, что семья намерена обжаловать арест дочери. Все слухи о готовящемся побеге за границу женщина опровергла.

Ранее суд арестовал на два месяца кассиршу банка из Нижнего Новгорода, которая подозревается в краже 26 млн рублей. Деньги 23-летняя Ксения Орлова, предположительно, выносила из отделения в течение года. Девушка планировала скрыться за границей, но не успела, её задержала полиция. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.