ДТП с двумя автомобилями затруднило движение на МКАД

https://static.news.ru/photo/a89643d2-8eed-11eb-9165-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием двух автомобилей произошла 27 марта на 33-м километре МКАД. Движение временно затруднено, рассказали в дептрансе Москвы.

На внутренней стороне 33-го километра МКАД столкнулись два автомобиля в крайнем правом ряду. Движение затруднено на двух километрах, — передаёт ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, две машины столкнулись на Рязанском проспекте столицы, движение в сторону центра затруднено на 2,8 км. Также на внешней стороне 68-го км МКАД, перед Волоколамским шоссе, два автомобиля врезались друг в друга в четвёртой и пятой полосах.

Накануне патрульный автомобиль полиции сбил мужчину на Кутузовском проспекте в Москве. Инцидент произошёл около 20:20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту. Сотрудник полиции совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу «в неустановленном месте перед близко идущим транспортом». Водитель сделал всё возможное, чтобы экстренно затормозить автомобиль, однако не смог избежать наезда.

24 марта полиция задержала водителя Mercedes, который сбил двух женщин на севере столицы, передавал NEWS.ru. Происшествие произошло на пересечении Конаковского проезда и улицы Пулковской 23 марта. Иномарка врезалась в припаркованную машину, после чего Mercedes отбросило на стоящих на тротуаре двух женщин, водитель скрылся с места ДТП.