ДТП в Нижегородской области унесло жизни трёх человек

https://static.news.ru/photo/28f4e6c4-269c-11eb-ba22-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52.mchs.gov.ru

В Нижегородской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По его данным, авария произошла около 17:00 14 ноября в районе посёлка Кременки Дивеевского района.

В пресс-службе рассказали, что, по предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA, передаёт РИА Новости.

В результате ДТП погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также один человек из KIA, — говорится в сообщении.

На месте трагедии работают следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Красноярского края в пятницу, 13 ноября, произошла авария. На 13-м километре трассы Красноярск — Железногорск столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и маршрутный автобус. В результате ДТП два человека погибли, ещё один пострадал.