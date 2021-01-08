ДТП в Иркутской области унесло жизни трёх человек

https://static.news.ru/photo/f47be3b2-527d-11eb-ab7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Твой Иркутск/vk.com

Столкновение иномарок вблизи Иркутска унесло жизни трёх человек. Об этом сообщило ГУМВД по Иркутской области.

Инцидент произошёл 9 января на восьмом километре Александровского тракта. В результате аварии погибли 35-летняя водитель и 53-летняя пассажирка Toyota Raum, а также 68-летний пассажир Toyota Сarina.

Следственными органами ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — сообщает ТАСС.

Ранее в Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, инцидент произошёл на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной. При этом в машине скорой, попавшей в ДТП, находилась беременная женщина, которая, к счастью, не пострадала.

Как сообщал NEWS.ru, восемь человек погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Улуг-Хемском районе Республики Тыва.