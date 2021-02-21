ДТП с участием трёх автомобилей произошло на Ленинградском шоссе

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
Согласно данным ведомства, инцидент произошёл возле дома 15 в правом, среднем и левом рядах.
Движение в сторону центра затруднено на 1,3 километра, — говорится в сообщении.
Ранее затруднение движения произошло на МКАД в столице из-за ДТП с участием КамАЗа. Инцидент произошёл на внешней стороне 8-го километра МКАД на съезде на Косинскую эстакаду. Столкнулись автомобили «Газель» и КамАЗ.
Как писал NEWS.ru, грузовой автомобиль протаранил кафе в Воронежской области. Тяжёлая машина снесла стену и в буквальном смысле въехала в помещение. Инцидент произошёл 21 февраля в посёлке Большой Самовец Эртильского района. Видеозапись необычного ДТП попала на камеры видеонаблюдения, запись появилась в социальных сетях. В аварии участвовал грузовик MAN с прицепом. В момент происшествия внутри находились несколько посетителей и персонал. Протаранив стену, автомобиль снёс столик, за которым сидели трое мужчин.