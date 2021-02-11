ДТП с участием пяти машин произошло на юго-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/098d9f5a-6cf7-11eb-bc27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке столицы, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Согласно информации ведомства, инцидент произошёл на Братеевской улице возле дома 29А.

По предварительным данным, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

В департаменте обратились к горожанам с призывом быть внимательными и аккуратными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время на улице очень скользко и снежно.

Как писал NEWS.ru, ранее в Москве на Киевском шоссе произошла авария с участием трёх автомобилей. Пострадал один человек. Машины столкнулись в районе деревни Крекшино (39-й километр). В результате происшествия движение транспорта в направлении столицы затруднено.

Накануне водитель в Москве сбил двух пешеходов. ЧП произошло на северо-востоке столицы на улице Советской Армии в районе дома 7. Прохожие получили травмы. По предварительной информации, потерпевшие находились на тротуаре.