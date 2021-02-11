ДТП с участием пяти машин произошло на юго-востоке Москвы

Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке столицы, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
Согласно информации ведомства, инцидент произошёл на Братеевской улице возле дома 29А.
По предварительным данным, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.
В департаменте обратились к горожанам с призывом быть внимательными и аккуратными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время на улице очень скользко и снежно.
Как писал NEWS.ru, ранее в Москве на Киевском шоссе произошла авария с участием трёх автомобилей. Пострадал один человек. Машины столкнулись в районе деревни Крекшино (39-й километр). В результате происшествия движение транспорта в направлении столицы затруднено.
Накануне водитель в Москве сбил двух пешеходов. ЧП произошло на северо-востоке столицы на улице Советской Армии в районе дома 7. Прохожие получили травмы. По предварительной информации, потерпевшие находились на тротуаре.