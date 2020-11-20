ДТП с участием школьного автобуса произошло под Тюменью

https://static.news.ru/photo/47847450-2b3e-11eb-866a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюменской области школьный автобус протаранил автомобили на парковке и сбил пешехода. В результате ДТП пострадали два человека.

Инцидент произошёл на улице Комсомольская в посёлке Голышманово. Водитель автобуса намеревался обогнать легковой автомобиль, но, заметив, что тот поворачивает без предупреждения, свернул в другую сторону, чтобы избежать столкновения.

В результате автобус задел два других легковых автомобиля, один из которых наехал на пешехода. Вторым пострадавшим оказался водитель одной из машин. Детей в автобусе в момент аварии не было.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, установили, что в автобусе неисправен тахограф, а также в путевом листе отсутствует отметка о прохождении водителем медицинского контроля. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает издание «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, школьный автобус попал в ДТП в Дагестане. В результате столкновения погибли четыре человека и пострадали ещё десять.