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Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей произошло на 100 км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

По данным News.ru в результате аварии произошёл наезд на троих рабочих, проводивших дорожные работы.

Всего в ДТП пострадали пять человек, четверым из которых потребовалась медицинская помощь с последующей госпитализацией.

Кроме того, из-за разлива топлива движение на данном участке в настоящее время затруднено.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве на МКАД опрокинулся грузовой автомобиль. ДТП произошло на 91-м км МКАД. В результате аварии никто не пострадал. Из-за происшествия были перекрыты пять полос дороги из шести.