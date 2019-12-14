https://static.news.ru/photo/02433bb2-1f03-11ea-a313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sunil Sharma/Xinhua/Global Look Press

Авария произошла 15 декабря в центральной части Непала во время туристического рейса.

Уточняется, что автобус ехал в столицу страны, Катманду, из популярного среди путешественников места Калинчок, в салоне находилось 32 человека. Из них 12 человек погибли на месте, ещё двое скончались уже в больнице, 16 человек получили травмы разной степени тяжести. Причины трагедии выясняются, передаёт агентство Рёнхап.

Как писал NEWS.ru ранее, МИД РФ предупредил россиян о блокировке дорог и горнолыжных курортов в штате Химача-Прадеш на севере Индии в связи с сильными снегопадами.