ДТП с автобусом в Болгарии унесло жизни 46 туристов, включая 12 детей

Автобус с туристами из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. По информации телеканала NOVA, инцидент произошёл около 03:00 (04:00 мск), в результате происшествия погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Всего в момент аварии в автобусе находились 53 человека.

Причины происшествия выясняются. Мы не знаем, все ли пассажиры — наши граждане, но подозреваем, что это так, поскольку автобус зарегистрирован в Северной Македонии, — сообщил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

Семерых выживших доставили в местную больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Ранее стало известно, что подозреваемый в наезде на толпу в Висконсине, в результате которого погибли пять человек и ещё 40 пострадали, вероятно, действовал непредумышленно. По данным полиции, он ехал быстро, чтобы сбежать с другого места преступления.

Следователи пришли к такому выводу на основе показаний и видео с места происшествия. Высокопоставленный источник в правоохранительных органах также сообщил, что в автомобиле мог находиться ещё один человек. Эта информация пока не подтверждена, полиция проверяет её.